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Вылегжанин оценил самочувствие после гонки Ла Диагонела. Двум участникам грозит ампутация

Вылегжанин оценил самочувствие после гонки Ла Диагонела. Двум участникам грозит ампутация
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Максим Вылегжанин рассказал о состоянии после марафона Ла Диагонела, который состоялся 16 января. Гонка проходила по сильному морозу, на старте температура не превышала минус 20 градусов.

Для нескольких участников сложные погодные условия сказались на здоровье. У шведского лыжника Михаэля Эклёфа развился некроз. Он рискует потерять большой палец ноги. Немецкий лыжник Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке.

«На марафоне Ла Диагонела сильно не пострадал, слегка обморозил щёки и нос», — написал Вылегжанин в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Максима Вылегжанина.

Вылегжанин также сообщил, что его следующим стартом станет марафон Доббьяко – Кортина, который состоится 23 января.

После участия в марафоне Ла Диагонела двум лыжникам грозит ампутация
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