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Видео впечатляющего отыгрыша американской бегуньи в эстафете стало вирусным

Видео впечатляющего отыгрыша американской бегуньи в эстафете стало вирусным
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Сети набирает популярность видео, в котором показано, как американская легкоатлетка Зия Холман на соревнованиях в штате Огайо принесла своей команде победу в эстафете, несмотря на то что начала последний этап с четырёхсекундным отставанием от ближайшей соперницы. Видео собрало около полумиллиона просмотров в «Фейсбуке» и более 1,5 млн просмотров в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Michigan Athletics.

«Честно говоря, я сказала себе: а ну-ка проверь их, попытайся их догнать, посмотри, как далеко ты сможешь зайти. В ходе забега я сообразила, что стала приближаться. Подумала: о боже, я действительно приближаюсь, почему я так стараюсь, но не пытаюсь при этом победить?» — приводит слова спортсменки издание Michigan Daily.

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