Главврач ФЛГР объяснил, из-за чего лыжникам грозит ампутация после гонки в сильный мороз

Главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман прокомментировал инцидент на марафоне Ла Диагонела, который состоялся 16 января. Гонка проходила по сильному морозу, на старте температура не превышала минус 20 градусов.

Для нескольких участников сложные погодные условия сказались на здоровье. У шведского лыжника Михаэля Эклёфа развился некроз. Он рискует потерять большой палец ноги. Немецкий лыжник Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке.

«Думаю, дело в экипировке каждого из спортсменов. Когда нужно активно работать палками, лишняя одежда иногда мешает. Спортсмен иногда думает, что ему будет достаточно тех слоёв одежды, что у них есть, и берут перчатки вместо варежек. Хотя норвежские лыжники на Кубках мира выступали в варежках два раза — это намного теплее, чем перчатки, они тонки, позволяют плотнее держать палки», — цитирует специалиста ТАСС.