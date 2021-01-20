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Мария Захарова о решении CAS: коллективная ответственность должна была остаться в XX веке

Мария Захарова о решении CAS: коллективная ответственность должна была остаться в XX веке
Другие / Прочие виды спорта 0
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Это решение было принято с сожалением. Как мы понимаем, не все доводы российской стороны были приняты и учтены. Мы последовательно выступаем за чистый спорт, основанный не на кем-то придуманных правилах как с точки зрения его организации, так и с точки зрения судейства. Атлетам, которые занимаются спортом профессионально, как никому понятно, что только честное судейство, и в прямом смысле, и в символическом понимании, может являться основой для решений.

На протяжении нескольких лет принимались решения о коллективном наказании, о коллективной ответственности по вполне конкретным обвинениям. Это недопустимо. Коллективная ответственность — это точно то, что должно было остаться в XX веке и в XXI не переходить. Но, к сожалению, многие продвинутые европейские чиновники исповедуют коллективную ответственность. Ещё раз подчеркну: для нас такой подход в принципе недопустим, а не только для Российской Федерации.

Что касается политизации в спорте, то это большая проблема, и точно она должна была остаться в прошлом столетии. Спорт без политики — устаревший слоган? Мы должны обозначать цели, потому что цель определяет вектор развития. Безусловно, спорт должен стоять вне политики, мы должны к этому стремиться. Спорт должен содействовать развитию гуманистических целей, развитию общения, связей на разных уровнях. В реалии, безусловно, есть элементы политизации. Нравится это или нет, но это жизнь», — цитирует Захарову сайт «Матч ТВ».

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