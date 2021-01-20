Опубликовано видео лучших моментов игры тучного гандболиста, которого заметил Шакил О'Нил

В «Твиттере» появилось видео, в котором показаны лучшие моменты игры Готье Мвуби, тучного гандболиста из сборной ДР Конго, которая является участником ЧМ-2021 в Египте. Напомним, ранее к Мвуби обратился легендарный баскетболист Шакил О'Нил, который сравнил его с собой.

«Это было невероятно, невероятно. Когда я увидел, что видеосообщение мне прислал Шакил О'Нил, это было невероятно. Мне было очень приятно. Хотя он произнёс всего две или три фразы, мне было очень приятно.

Честно говоря, я не понимаю, я действительно не понимаю. Я сыграл первый матч, и это было бум!» — сказал гандболист.

Права на видео принадлежат Международной федерации гандбола. Посмотреть видео лучших моментов с участием Мвуби можно в официальном «твиттере» Handball Egypt2021.