Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Крамер рассказал, в каких гонках на этапе КМ в Лахти и Фалуне примет участие Устюгов

Крамер рассказал, в каких гонках на этапе КМ в Лахти и Фалуне примет участие Устюгов
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил подробности о возвращении в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция) двукратного чемпиона мира 2017 года, победителя многодневной гонки «Тур де Ски»-2017 российского лыжника Сергея Устюгова.

«В эти выходные он приедет в Лахти, чтобы принять участие в эстафете, а на следующих выходных он будет соревноваться в индивидуальных гонках в Фалуне.

Сможет ли он сразу бороться за победу? Не думаю, но надеюсь, что сможет сделать это через месяц», — приводит слова Крамера Dagbladet.

Напомним, Устюгов был включён в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция) по итогам этапа Кубка России в Кирово-Чепецке. Ранее спортсмен перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе (Италия) во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли ему полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

Этап Кубка мира в Лахти состоится с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.

Сергей Устюгов вошёл в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021