Крамер рассказал, в каких гонках на этапе КМ в Лахти и Фалуне примет участие Устюгов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил подробности о возвращении в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция) двукратного чемпиона мира 2017 года, победителя многодневной гонки «Тур де Ски»-2017 российского лыжника Сергея Устюгова.
«В эти выходные он приедет в Лахти, чтобы принять участие в эстафете, а на следующих выходных он будет соревноваться в индивидуальных гонках в Фалуне.
Сможет ли он сразу бороться за победу? Не думаю, но надеюсь, что сможет сделать это через месяц», — приводит слова Крамера Dagbladet.
Напомним, Устюгов был включён в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция) по итогам этапа Кубка России в Кирово-Чепецке. Ранее спортсмен перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе (Италия) во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли ему полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».
Этап Кубка мира в Лахти состоится с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.
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