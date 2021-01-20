Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские гандболисты проиграли сборной Египта в стартовом матче группового этапа ЧМ

Российские гандболисты проиграли сборной Египта в стартовом матче группового этапа ЧМ
Другие / Гандбол 0
Аудио-версия:

Российские гандболисты проиграли сборной Египта в первом матче группового этапе чемпионата мира, который проходит в Египте. Встреча завершилась со счётом 23:28 (8:15).

Самым результативным в составе сборной России стал Сергей Косоротов, забивший 8 мячей.

Напомним, сборная России попала в четвёртую группу, где её соперниками, помимо национальной команды Египта, станут сборные Швеции, Словении, Беларуси и Северной Македонии. Следующий матч россияне проведут с командой Северной Македонии. Встреча запланирована на 22 января. Начало — в 17:30 мск.

Для выхода в четвертьфинал национальной команде России нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира завершится 31 января.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Группа IV. 1-й тур

Россия — Египет — 23:28 (8:15).

ЧМ-2021 (м). Группа IV. 1-й тур
20 января 2021, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
23 : 28
Египет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021