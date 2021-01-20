Российские гандболисты проиграли сборной Египта в стартовом матче группового этапа ЧМ

Российские гандболисты проиграли сборной Египта в первом матче группового этапе чемпионата мира, который проходит в Египте. Встреча завершилась со счётом 23:28 (8:15).
Самым результативным в составе сборной России стал Сергей Косоротов, забивший 8 мячей.
Напомним, сборная России попала в четвёртую группу, где её соперниками, помимо национальной команды Египта, станут сборные Швеции, Словении, Беларуси и Северной Македонии. Следующий матч россияне проведут с командой Северной Македонии. Встреча запланирована на 22 января. Начало — в 17:30 мск.
Для выхода в четвертьфинал национальной команде России нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира завершится 31 января.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Группа IV. 1-й тур
Россия — Египет — 23:28 (8:15).
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