Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин за 5 дней преодолел 5 полумарафонов

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин в понедельник, 18 января, завершил акцию по популяризации путешествий в городах Золотого кольца страны. Дмитрий ежедневно, начиная с 14 января, пробегал определённую дистанцию в городах Сергиев Посад, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Ярославль и Углич.

Отметим, что в каждом из этих городов Ерохин преодолевал дистанцию в 21,5 километра, любуясь при этом главными туристическими достопримечательностями. Например, в Ярославле маршрут Дмитрия был проложен от вокзала Ярославль-Главный по набережной Которосли до площади Богоявления. Далее он выбегал на Стрелку, потом бежал по Волжской набережной до Октябрьского моста, а к финишу он пришёл у знака «Нулевой километр Золотого кольца».

«Раньше я бегал быстро и большие расстояния, но когда бежишь 60–70 километров, мало что видишь вокруг. Поэтому я решил на каждый город потратить по одному дню и спокойно пробежать полумарафон. Теперь мне захотелось ещё раз приехать в каждый город, чтобы провести здесь по неделе, но летом.

Фото: https://city-yaroslavl.ru/events/104824/

Основное впечатление, что попал на морозы. Холодно, снег. Пришлось использовать тяжёлую альпинистскую обувь, чтобы не замерзали ноги. Даже морозы не преграда, чтобы посещать города Золотого кольца. Я думал, что будет одиноко, но куда бы я ни зашёл — в музеях, ресторанах, отелях — везде туристы, это радует», — приводит слова Ерохина официальный портал Ярославля.