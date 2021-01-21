Главный тренер российских гандболистов прокомментировал поражение в матче с Египтом

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал поражение, которое россияне потерпели в первом матче группового этапа чемпионата мира со сборной Египта. Встреча завершилась со счётом 23:28 (8:15).



«Нам следует признать, что мы совершили много ошибок. В целом я доволен нашей игрой, но мы должны прогрессировать. Матч получился очень сложным», — приводит слова Петковича официальный сайт турнира.

Напомним, сборная России попала в четвёртую группу, где её соперниками, помимо национальной команды Египта, станут сборные Швеции, Словении, Беларуси и Северной Македонии. Следующий матч россияне проведут с командой Северной Македонии. Встреча запланирована на 22 января. Начало — в 17:30 мск.



Для выхода в четвертьфинал национальной команде России нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира завершится 31 января.