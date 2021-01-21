Соперники россиян по групповому этапу сыграли матчи первого тура ЧМ по гандболу

В четвёртой группе, где выступает сборная России, завершились матчи первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет

Группа IV. 1-й тур

Северная Македония — Словения — 21:31 (9:13)

Швеция — Беларусь — 26:26 (11:15)

Напомним, сборная России в первом туре со счётом 23:28 (8:15) проиграла команде Египта.

Группа IV. Турнирная таблица

1. Швеция — 5 очков

2. Египет — 4

3. Словения — 4

4. Россия — 3

5. Беларусь — 2

6. Северная Македония — 0

Следующий матч россияне проведут со сборной Северной Македонии. Встреча запланирована на 22 января. Начало — в 17:30 мск.



Для выхода в четвертьфинал национальной команде России нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира завершится 31 января.

Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России (ФГР) в статусе «Команды Федерации гандбола России».