Соперники россиян по групповому этапу сыграли матчи первого тура ЧМ по гандболу

В четвёртой группе, где выступает сборная России, завершились матчи первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Группа IV. 1-й тур
Северная Македония — Словения — 21:31 (9:13)
Швеция — Беларусь — 26:26 (11:15)
Напомним, сборная России в первом туре со счётом 23:28 (8:15) проиграла команде Египта.
Группа IV. Турнирная таблица
1. Швеция — 5 очков
2. Египет — 4
3. Словения — 4
4. Россия — 3
5. Беларусь — 2
6. Северная Македония — 0
Следующий матч россияне проведут со сборной Северной Македонии. Встреча запланирована на 22 января. Начало — в 17:30 мск.
Для выхода в четвертьфинал национальной команде России нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира завершится 31 января.
Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России (ФГР) в статусе «Команды Федерации гандбола России».
- 21 января 2021
-
00:52
-
00:32
- 20 января 2021
-
21:26
-
21:19
-
17:46
-
16:21
-
16:18
-
14:55
-
13:11
-
12:19
-
11:59
-
11:21
-
10:44
-
10:28
-
10:03
-
09:36
-
09:05
-
01:17
- 19 января 2021
-
23:29
-
19:43
-
19:36
-
19:09
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
17:18
-
17:10
-
15:10
-
13:08
-
13:02
-
12:25
-
12:00
-
10:04
-
09:36
-
09:30