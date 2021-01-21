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Соперники россиян по групповому этапу сыграли матчи первого тура ЧМ по гандболу

Соперники россиян по групповому этапу сыграли матчи первого тура ЧМ по гандболу
Другие / Гандбол 0
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В четвёртой группе, где выступает сборная России, завершились матчи первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Группа IV. 1-й тур

Северная Македония — Словения — 21:31 (9:13)
Швеция — Беларусь — 26:26 (11:15)

Напомним, сборная России в первом туре со счётом 23:28 (8:15) проиграла команде Египта.

Группа IV. Турнирная таблица
1. Швеция — 5 очков
2. Египет — 4
3. Словения — 4
4. Россия — 3
5. Беларусь — 2
6. Северная Македония — 0

Следующий матч россияне проведут со сборной Северной Македонии. Встреча запланирована на 22 января. Начало — в 17:30 мск.

Для выхода в четвертьфинал национальной команде России нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира завершится 31 января.

Мужской чемпионат мира по гандболу — первые соревнования, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Российские гандболисты играют на первенстве планеты под флагом Федерации гандбола России (ФГР) в статусе «Команды Федерации гандбола России».

Главный тренер российских гандболистов прокомментировал поражение в матче с Египтом
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