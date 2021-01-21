Мэр Москвы Собянин подписал указ о смягчении ограничений на спортивных мероприятиях

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о подписании указа, в соответствии с которым, в частности, в столице России будут смягчены коронавирусные ограничения в отношении спортивных мероприятий. С 22 января в Москве спортивные арены смогут заполняться на 50% от общей вместимости.

«Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в тексте указа.

«Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока ещё сохраняющиеся ограничения», — сказал Собянин.