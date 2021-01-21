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Тренер сборной Египта прокомментировал победу над Россией на чемпионате мира по гандболу

Тренер сборной Египта прокомментировал победу над Россией на чемпионате мира по гандболу
Другие / Гандбол 0

Главный тренер сборной Египта по гандболу Роберто Паррондо прокомментировал победу в матче с Россией на старте основного этапа чемпионата мира со счётом 28:23.

«Эта победа была очень важна для нас, особенно после поражения от Швеции. Теперь мы будем концентрироваться на следующих матчах. Будем двигаться вперёд шаг за шагом. У нас всё хорошо получается, команда стала единым коллективом после большого количества времени, проведённого вместе, хотя мы и не сыграли много товарищеских матчей перед турниром», — приводит слова Паррондо официальный сайт чемпионата мира.

Завтра, 22 января, сборная России сыграет с Северной Македонией, а Египет встретится с Беларусью. Чемпионат мира в Египте завершится 31 января.

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Впрочем, шансы на четвертьфинал ещё не потеряны. Только права на ошибку больше нет.
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