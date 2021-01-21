Чемпион мира из США потроллил Кулижникова, зевнувшего на фоне его ошибки. Видео

Американский конькобежец Джоуи Мантиа потроллил россиянина Павла Кулижникова, который случайно оказался в кадре в момент его ошибки.
Мантиа чуть было не упал в ходе тренировки перед этапом Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), но всё же устоял на ногах. В этот момент в кадре оказался Кулижников, который не смог сдержать зевок. Американец выложил в «Инстаграм» соответствующее видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Джоуи Мантиа.
«Павел не впечатлён», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Возможно, есть более важные вещи, на которых стоит сфокусироваться, например, как убедить МОК позволить ему участвовать в Олимпийских играх», — ответил Мантиа.
Напомним, в 2012 году Кулижников отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг. В 2018 году МОК не допустил его к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Мантиа — двукратный чемпион мира, Кулижников — восьмикратный.
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