Трефилов о поражении России от Египта: сколько можно пользоваться иностранными тренерами?

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал поражение национальной команды в первом матче основного этапа чемпионата мира со сборной Египта. Встреча завершилась со счётом 23:28 (8:15).
Напомним, главным тренером сборной России является Велимир Петкович.
«Без работы никогда не бывает результата. Скажу очевидные вещи: не было нормальной подготовки. Против египтян командной игры не было ни в защите, ни в нападении. Не было длинных движений, понимания.
Уважаемые, сколько Россия будет пользоваться иностранными специалистами? Понимаю, что никого нет, а федерация на меня ополчится. Но я думаю, что за свою родину будет биться только тот, кто живёт внутри. Но всех прошу надеяться на лучшее. У нас есть неплохой набор игроков, и я хочу им пожелать только успехов. Мужикам надо собраться, только работа даёт результат», — цитирует Трефилова News.ru.
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