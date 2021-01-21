Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«А новый член семьи уже совсем освоился». Сергей Шубенков показал фото с сыном

«А новый член семьи уже совсем освоился». Сергей Шубенков показал фото с сыном
Другие / Лёгкая атлетика 0
Аудио-версия:

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен России в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков опубликовал фото с младшим сыном.

«А новый член семьи у нас уже совсем освоился», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.

Шубенков: надо понять, сможем ли попасть на ОИ. Прояснится – будет время выучить «Катюшу»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021