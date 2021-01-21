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«А новый член семьи уже совсем освоился». Сергей Шубенков показал фото с сыном

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен России в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков опубликовал фото с младшим сыном.

«А новый член семьи у нас уже совсем освоился», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.