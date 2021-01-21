Невзоров — о замене гимна России на Олимпиадах: есть же похоронный марш Шопена

Известный российский журналист Александр Невзоров прокомментировал предложение заменить песней «Катюша» гимн России на крупных международных соревнованиях в ближайшие два года, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
«Депутаты Государственной Думы никак не могут решить, каким же песнопением, какой же мелодией духоподъёмной заменить гимн России на спортивных мероприятиях – на Олимпийских играх и на чемпионатах. Мы знаем, что началось всё с какой-то «Катюши», теперь уже предлагается «Вставайте, люди русские!», «Идёт война народная».
Почему никому из них в голову не приходит самая точная, очень красивая и безупречно подходящая к случаю мелодия? Ведь есть же похоронный марш Шопена, и его там явно на международных площадках не хватает, потому что олимпийская сборная может под этот очень красивый марш медленно и важно всем составом шествовать, неся воображаемого покойника, то есть большой российский спорт», — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
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