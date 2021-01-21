Масгрейв: на чемпионате Норвегии я был ближе к лидерам, чем к русским в Кубке мира

Британский лыжник Эндрю Масгрейв, принявший участие в чемпионате Норвегии, сравнил уровень конкуренции на этих соревнованиях и на Кубке мира.

«На чемпионате Норвегии я был ближе к лидерам, чем к русским в Кубке мира. Но вообще сравнивать сложно. Думаю, в Кубке мира норвежцы будут выступать успешно», — приводит слова Масгрейва Aftenposten.

Сборная Норвегии пропустила декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски», состоявшуюся в январе, из-за опасений заразиться коронавирусом. Победителем многодневки второй год подряд стал россиянин Александр Большунов. Он же является лидером общего зачёта Кубка мира.

Предстоящий этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета.