Этап Кубка мира в Лахти пропустят Ступак, Сорина и Жамбалова, заразившаяся коронавирусом
Три российских лыжницы пропустят этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), сообщает «Матч ТВ».
По данным источника, на этапе не выступят вице-чемпионка «Тур де Ски» Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова. По результатам двух тестов у Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки. Сообщается, что Ступак, скорее всего, выступит на этапе КМ в Фалуне (Швеция).
Отмечается, что лыжник Александр Большунов продолжает подготовку к выступлению в привычном режиме.
Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне будет проходить с 29 по 31 января.
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