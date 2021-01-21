25 февраля на премии Sport Business Awards выберут лучшие спортивные объекты России

25 февраля состоится церемония награждения победителей четвёртой ежегодной премии Sport Business Awards. Лауреатов определит независимый экспертный совет, составленный из авторитетных специалистов отрасли, лидеров индустрии и успешных руководителей. Победители получат уникальную награду — «Золотой глобус» авторской работы.

Все номинации IV Премии Sport Business Awards

Стадион года

Ледовая арена года

Арена года

Площадка года

Спортивное событие года

Архитектурное бюро года

Строительная организация года

Проектное бюро

Девелопер года

Менеджер года

Производитель года

«Невоспетые герои»

Антикризисное управление года

Спонсорская интеграция года

Технология года

Креатив года

SMM года

Matchday года

Спортивный журналист года

Блогер года

Благотворительная программа года

Ивент-агентство года

Стартап года

Подать заявку на участие можно на сайте премии до 16 февраля включительно.