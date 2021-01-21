25 февраля на премии Sport Business Awards выберут лучшие спортивные объекты России

25 февраля состоится церемония награждения победителей четвёртой ежегодной премии Sport Business Awards. Лауреатов определит независимый экспертный совет, составленный из авторитетных специалистов отрасли, лидеров индустрии и успешных руководителей. Победители получат уникальную награду — «Золотой глобус» авторской работы.
Все номинации IV Премии Sport Business Awards
Стадион года
Ледовая арена года
Арена года
Площадка года
Спортивное событие года
Архитектурное бюро года
Строительная организация года
Проектное бюро
Девелопер года
Менеджер года
Производитель года
«Невоспетые герои»
Антикризисное управление года
Спонсорская интеграция года
Технология года
Креатив года
SMM года
Matchday года
Спортивный журналист года
Блогер года
Благотворительная программа года
Ивент-агентство года
Стартап года
Подать заявку на участие можно на сайте премии до 16 февраля включительно.
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