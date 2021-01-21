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У Татьяны Сориной диагностирован разрыв связки. Она пропустит не меньше месяца

У Татьяны Сориной диагностирован разрыв связки. Она пропустит не меньше месяца
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о травме российской лыжницы Татьяны Сориной. Сообщалось, что она повредила ногу во время пробежки и пропустит этап Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Таня порвала связку на левой ноге, поэтому в ближайший месяц никаких соревнований», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

На этапе Кубка мира в Лахти не выступят также вице-чемпионка «Тур де Ски» Юлия Ступак и Алиса Жамбалова. По результатам двух тестов у Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне будет проходить с 29 по 31 января.

Этап Кубка мира в Лахти пропустят Ступак, Сорина и Жамбалова, заразившаяся коронавирусом
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