У Татьяны Сориной диагностирован разрыв связки. Она пропустит не меньше месяца

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о травме российской лыжницы Татьяны Сориной. Сообщалось, что она повредила ногу во время пробежки и пропустит этап Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Таня порвала связку на левой ноге, поэтому в ближайший месяц никаких соревнований», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

На этапе Кубка мира в Лахти не выступят также вице-чемпионка «Тур де Ски» Юлия Ступак и Алиса Жамбалова. По результатам двух тестов у Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне будет проходить с 29 по 31 января.