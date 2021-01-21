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Экс-тренер сборной Кореи по шорт-треку осуждён на десять с половиной лет за изнасилование

Экс-тренер сборной Кореи по шорт-треку осуждён на десять с половиной лет за изнасилование
Другие / Конькобежный спорт 0

Бывшего тренера сборной Южной Кореи по шорт-треку Чо Чже Бома осудили на десять с половиной лет за изнасилование двукратной олимпийской чемпионки Сим Сок Хи, информирует Yonhap.

Сообщается, что Чо регулярно в течение трёх лет подвергал насилию свою подопечную и прекратил домогательства только перед стартом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Суд обязал его пройти 200 часов лечения, а также запретил ему в течение семи лет работать с детьми, молодёжью и инвалидами.

Сим Сок Хи — двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку. Первую медаль кореянка завоевала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, вторую — четыре года спустя на Играх в Пхёнчхане. Обе награды завоёваны спортсменкой в эстафете.

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