Экс-тренер сборной Кореи по шорт-треку осуждён на десять с половиной лет за изнасилование

Бывшего тренера сборной Южной Кореи по шорт-треку Чо Чже Бома осудили на десять с половиной лет за изнасилование двукратной олимпийской чемпионки Сим Сок Хи, информирует Yonhap.



Сообщается, что Чо регулярно в течение трёх лет подвергал насилию свою подопечную и прекратил домогательства только перед стартом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.



Суд обязал его пройти 200 часов лечения, а также запретил ему в течение семи лет работать с детьми, молодёжью и инвалидами.



Сим Сок Хи — двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку. Первую медаль кореянка завоевала на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, вторую — четыре года спустя на Играх в Пхёнчхане. Обе награды завоёваны спортсменкой в эстафете.