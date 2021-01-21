Норвежец Холунд: на «Тур де Ски» россияне впечатлили. Будет здорово помериться силами

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поделился ожиданиями от этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«У России очень сильная сборная, которая впечатлила на «Тур де Ски». Будет здорово помериться с ними силами», — приводит слова Холунда Nettavisen.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января.

Напомним, сборная Норвегии участвовала только в одном этапе Кубка мира — в Руке. Декабрьские этапы в Давосе и Дрездене норвежские лыжники пропускали. Первоначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира, но решение было изменено. При этом лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо до последнего сомневался, примет ли он участие в этапе КМ в Лахти, и принял решение его пропустить.