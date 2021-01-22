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Российский легкоатлет попросил подписчиков заявиться на чемпионат Москвы и пообещал приз

Российский легкоатлет попросил подписчиков заявиться на чемпионат Москвы и пообещал приз
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Константин Плохотников обратился к подписчикам в «Инстаграме» с необычной просьбой. Спортсмен попросил неравнодушных заявиться на чемпионат Москвы на дистанцию 2 км с препятствиями, чтобы забег состоялся.

«Друзья, нужна ваша помощь (Москва). 28 января будет проводиться чемпионат Москвы по лёгкой атлетике. Хочу выступить на дистанции 2 км с препятствиями и приблизиться к рекорду России, но организаторы сказали, что не будут проводить этот вид, если на него не заявятся хотя бы три человека (включая меня).

Нужно просто заявиться и выйти на старт. Тем, кто поможет и составит компанию на дистанции, гарантирую приз», — написал Константин Плохотников в «сториз» своего «инстаграма».

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