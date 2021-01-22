Лыжница Кирпиченко перешла от Маркуса Крамера к Юрию Бородавко

Лыжница сборной России Яна Кирпиченко рассказала, что перешла в группу тренера Маркуса Крамера. Ранее спортсменка занималась под руководством Юрия Бородавко.

«Я всегда выполняла абсолютно всё, что говорил мне тренер. Возможно, именно мне не подошла методика Маркуса Крамера. Мне кажется, ему привычнее работать с уже сложившимися спортсменами. Знаете, если один спортсмен бежит у одного тренера, это не значит, что пятеро других у того же тренера побегут здорово. Они вообще могут перестать прогрессировать.

Теперь я работаю в группе Юрия Викторовича Бородавко. После отборочных стартов меня в любом случае нужно было прикрепить к какому-то тренеру. Написанные планы, консультации и даже отправленные видео – это хорошо, но мой личный тренер не видел, как я работаю, какие коррективы нужно внести. Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») также отнеслась к моему переходу положительно.

Отличия? Я бы сказала, кардинальные. Они просто разные. Маркус мягкий, даёт больше свободы, ориентируется на то, что подопечные сами знают, что и сколько сделать. Юрий Викторович гораздо более требовательный, стойкий. Если он что-то говорит, делать нужно абсолютно всё. Но это невозможно передать словами, это нужно почувствовать на себе», — приводятся слова Кирпиченко в паблике «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».