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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам сдал положительный тест на коронавирус

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сдал положительный тест на коронавирус. Тестирование специалист вместе с другими членами команды проходил по прибытии в Лахти (Финляндия), где состоится очередной этап Кубка мира, сообщает NRK.

Теперь Носсум должен сдать повторный ПЦР-тест. Пока что не сообщается о каких-либо негативных последствиях для команды.

Примечательно, что ранее Носсум уже сдавал положительный тест на COVID-19, но повторное тестирование не выявило заражения.

Сборная Норвегии пропустила декабрьские этапы Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса. В Лахти норвежцы впервые в сезоне выйдут на старт.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23 и 24 января. В программе соревнований скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне (Швеция) будет проходить с 29 по 31 января.