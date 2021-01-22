Лыжники Непряева и Большунов заявлены в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти

Стало известно, кто из российских лыжников выступит в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти.
Согласно стартовым листам, опубликованным на официальном сайте FIS, в женском скиатлоне за медали поборются Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Алия Иксанова, Лилия Васильева, Наталья Мекрюкова и Мария Истомина.
Мужскую сборную России составили Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев, Андрей Ларьков.
Ранее сообщалось, что по результатам двух тестов в организме Алисы Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Юлия Ступак пропустит этап в Лахти из-за простуды, а Татьяна Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки. Из-за разрыва связки Сорина пропустит не менее месяца.
Женский скиатлон начнётся в 12:30 мск, мужская гонка — в 15:00.
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