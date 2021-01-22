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Российские гандболисты разгромили македонцев на ЧМ и сохранили шансы на выход в 1/4 финала

Российские гандболисты разгромили македонцев на ЧМ и сохранили шансы на выход в 1/4 финала
Другие / Гандбол 0
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Мужская сборная России по гандболу, выступающая под флагом ФГР, одержала третью победу на чемпионате мира, который проходит в Египте. В матче второго тура основного раунда российские гандболисты обыграли команду Северной Македонии со счётом 32:20.

Самым результативным в составе сборной России стал Игорь Сорока, забивший 6 мячей. По четыре раза отличились Дмитрий Корнев и Денис Васильев.

Россияне вышли в основной раунд с тремя очками в активе. В матче первого тура в группе IV сборная России уступила команде Египта со счётом 23:28. В заключительном матче основного раунда 24 января отечественные гандболисты сыграют с командой Швеции. Эта встреча станет ключевой в борьбе за первое-второе места в группе IV и выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Группа IV. Второй тур

Северная Македония – Россия – 20:32 (9:19).

ЧМ-2021 (м). Группа IV. 2-й тур
22 января 2021, пятница. 17:30 МСК
Северная Македония
Окончен
20 : 32
Россия
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