Правительство Норвегии разрешило провести этапы Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Правительство Норвегии разрешило сделать исключение из правил о карантине, введённых в стране департаментом здравоохранения, для участников соревнований Кубка мира по биатлону, лыжным гонкам, двоеборью и горным лыжам. Запланированные в календаре старты по этим видам спорта намечены на февраль и март.
«После долгих обсуждений между правительством и органами здравоохранения мы пришли к выводу, что готовы сделать исключение для мероприятий, на проведение которых были поданы заявки.
Также возможность проведения стартов Кубка мира на норвежской земле связана с тем, что это индивидуальные соревнования на открытом воздухе, где меньше риск распространения заражения, чем во время турниров в помещениях с более тесным контактом», – приводит слова министра культуры Абида Раджи NRK.
Решение правительства Норвегии принято с оговоркой — разрешение может быть отозвано в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
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