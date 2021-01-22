Беларусь лишили чемпионата мира по современному пятиборью

Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Беларусь права организации чемпионата мира — 2021, сообщает официальный сайт организации. Исполком UIPM единогласно решил отложить проведение турнира в Минске. Турнир должен был проходить с 7 по 13 июня. Он состоится в те же сроки, новое место проведения будет объявлено в ближайшее время.
Причиной подобного решения стала нестабильность в принимающей стране, которая может поставить под угрозу успех соревнований. Многие страны-участницы, по мнению исполкома UIPM, могут не приехать в столицу Беларуси и, таким образом, поставить под угрозу справедливость проведения олимпийской квалификации. Кроме того, принимались во внимание санкции, введённые Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.
Ранее по той же причине Беларусь лишилась права на проведение чемпионата мира — 2021 по хоккею. Турнир должен был пройти в Риге и Минске.
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