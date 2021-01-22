Легков оценил шансы травмированной лыжницы Сориной выступить на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы российской лыжницы Татьяны Сориной восстановиться после травмы и выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.
Напомним, Сорина порвала переднюю таранно-малоберцовую связку на левой ноге во время пробежки.
«Месяц, две или три недели на восстановление? Время покажет. Может и быстрее всё заживет. Может и не так всё серьёзно. Если серьёзно, то, конечно, сложнее будет на чемпионате мира. Потому что нужно тренироваться, без этого вообще невозможно бежать быстро. Сейчас пройдёт время, еще пообщаюсь с Егором, узнаю подробности и тогда смогу вам сказать», — приводит слова Легкова сайт «Матч ТВ».
По мнению мужа и тренера Татьяны, Егора Сорина, возвращения Татьяны стоит ждать не раньше этапа Кубка мира в Нове-Месте, который пройдёт 20 и 21 февраля.
Этап Кубка мира в Лахти (с 23 по 24 января) также пропустят простудившаяся Юлия Ступак и заразившаяся коронавирусом Алиса Жамбалова.
- 22 января 2021
-
21:23
-
20:25
-
19:53
-
19:25
-
18:59
-
18:43
-
17:56
-
15:45
-
15:01
-
14:11
-
13:40
-
13:28
-
13:19
-
13:10
-
12:22
-
11:22
-
10:38
-
10:20
-
10:02
-
01:00
- 21 января 2021
-
23:43
-
22:20
-
19:36
-
19:31
-
19:19
-
15:44
-
14:37
-
11:52
-
10:41
-
09:34
-
09:26
-
09:25
-
09:07
-
00:52
-
00:32