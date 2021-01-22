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Легков оценил шансы травмированной лыжницы Сориной выступить на ЧМ-2021

Легков оценил шансы травмированной лыжницы Сориной выступить на ЧМ-2021
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы российской лыжницы Татьяны Сориной восстановиться после травмы и выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Напомним, Сорина порвала переднюю таранно-малоберцовую связку на левой ноге во время пробежки.

«Месяц, две или три недели на восстановление? Время покажет. Может и быстрее всё заживет. Может и не так всё серьёзно. Если серьёзно, то, конечно, сложнее будет на чемпионате мира. Потому что нужно тренироваться, без этого вообще невозможно бежать быстро. Сейчас пройдёт время, еще пообщаюсь с Егором, узнаю подробности и тогда смогу вам сказать», — приводит слова Легкова сайт «Матч ТВ».

По мнению мужа и тренера Татьяны, Егора Сорина, возвращения Татьяны стоит ждать не раньше этапа Кубка мира в Нове-Месте, который пройдёт 20 и 21 февраля.

Этап Кубка мира в Лахти (с 23 по 24 января) также пропустят простудившаяся Юлия Ступак и заразившаяся коронавирусом Алиса Жамбалова.

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