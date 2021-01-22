Два горнолыжника были эвакуированы на вертолёте после падений на этапе КМ в Кицбюэле

Два горнолыжника были эвакуированы на вертолёте после падений в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кицбюэле (Австрия), сообщает Die Welt. Американец Райан Кокран-Сигл не удержал равновесие после прохождения одного из трамплинов и на полной скорости врезался спиной в оградительную сетку, порвав её. После падения он жаловался на боль в плече, но серьёзных травм избежал.

Швейцарец Урс Криенбюль ошибся на последнем трамплине и даже пересёк финишную черту, но при этом ударился головой о склон. После этого он несколько секунд находился без сознания и неподвижно лежал. Как сообщила горнолыжная сборная Швейцарии на своей странице в «Инстаграме», у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, перелом правой ключицы, разрыв крестообразной и внутренней связок правого колена.