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«Надо пробовать выходить в четвертьфинал». Велимир Петкович — о матче ЧМ-2021 со Швецией

«Надо пробовать выходить в четвертьфинал». Велимир Петкович — о матче ЧМ-2021 со Швецией
Другие / Гандбол 0
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович оценил победу в матче со сборной Северной Македонии (32:20) в преддверии решающего поединка со шведами за путёвку в четвертьфинал. Матч Россия — Швеция пройдёт 24 января.

«Доволен ли игрой команды в матче с македонцами? Да, целиком и полностью. У нас была задача забросить побольше в начале игры и потом дать отдохнуть ребятам, на которых выпадает большая нагрузка. Обратите внимание: все сыграли дисциплинированно, зрело и командно. Это важно перед игрой со шведами, которые очень подвижны и имеют в своём распоряжении длинную скамейку.

Что противопоставить их скоростям? Наши характер и мобильность. Сказал после игры мужикам, что терять нам нечего и надо пробовать выходить в четвертьфинал. У нас для этого всё есть.

Мешает ли игрокам психологическое давление? Спорта без давления не бывает. Да, парням это непривычно, но надо расти. С каждой победой психология игроков трансформируется, приходит уверенность в себе. Надо учиться проходить спады и кризисы. Да, опыт достаётся нелегко, но другого пути нет. Я стараюсь как можно реже затрагивать эту тему в разговорах с парнями. Они сами должны привыкать играть в таких условиях. Атмосфера в команде отличная, боевая. Поэтому, как обычно, будем выходить и биться за победу.

Как обстоят дела с травмами? В игре с египтянами сильный удар в бедро получил Ермаков. Я очень переживал, что можем потерять линейного, который проделывает большой объём работы. Но сегодня Саша стиснул зубы и вышел на площадку. К шведам он будет готов на сто процентов», — приводит слова Петковича «Гандбол. Быстрый центр».

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