Крянин: возможно, Клебо решил взять больше времени для подготовки к встрече с Большуновым

Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился ожиданиями от этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия), который стартует сегодня, 23 января. Впервые в сезоне на Кубке мира выступит сборная Норвегии. Но в Финляндию не приехал трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.
«Может, Клебо испугался Большунова и поэтому решил не приезжать? Если серьёзно, наверняка блестящие результаты Саши оказали на норвежца психологическое давление. Чувствуя, что находится сейчас не в оптимальных кондициях, возможно, он решил взять больше времени для подготовки перед встречей с Сашей», — цитируют Крянина «Известия».
На этапе Кубка мира в Лахти будут проходить скиатлон и эстафеты. В конце января состоится этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
- 23 января 2021
-
09:13
-
00:41
-
00:28
- 22 января 2021
-
23:32
-
23:10
-
22:43
-
21:23
-
20:25
-
19:53
-
19:25
-
18:59
-
18:43
-
17:56
-
15:45
-
15:01
-
14:11
-
13:40
-
13:28
-
13:19
-
13:10
-
12:22
-
11:22
-
10:38
-
10:20
-
10:02
-
01:00
- 21 января 2021
-
23:43
-
22:20
-
19:36
-
19:31
-
19:19
-
15:44
-
14:37
-
11:52
-
10:41