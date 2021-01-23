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Крянин: возможно, Клебо решил взять больше времени для подготовки к встрече с Большуновым

Крянин: возможно, Клебо решил взять больше времени для подготовки к встрече с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0
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Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился ожиданиями от этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия), который стартует сегодня, 23 января. Впервые в сезоне на Кубке мира выступит сборная Норвегии. Но в Финляндию не приехал трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

«Может, Клебо испугался Большунова и поэтому решил не приезжать? Если серьёзно, наверняка блестящие результаты Саши оказали на норвежца психологическое давление. Чувствуя, что находится сейчас не в оптимальных кондициях, возможно, он решил взять больше времени для подготовки перед встречей с Сашей», — цитируют Крянина «Известия».

На этапе Кубка мира в Лахти будут проходить скиатлон и эстафеты. В конце января состоится этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

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