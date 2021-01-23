Эбба Андерссон: не обязательно быть Эйнштейном, чтобы понять, как бороться с Йохауг

Шведcкая лыжница Эбба Андерссон поделилась мнением о предстоящем выступлении в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) и соперничестве с норвежкой Терезе Йохауг.



«Нужно сразу дать себе понять, что участие в гонке подразумевает стремление к победе в ней. В противном случае нет даже смысла выходить на старт.

Терезе теряет скорость в течение гонки? Это было известно и раньше. Вовсе не обязательно быть Эйнштейном, чтобы понять, как бороться с Йохауг», — приводит слова Андерссон Expressen.



Напомним, скиатлон в рамках шестого этапа Кубка мира в Лахти состоится сегодня, 23 января. Начало – 12:30 по московскому времени.



Сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева не выступит в гонке.