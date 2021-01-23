Эбба Андерссон: не обязательно быть Эйнштейном, чтобы понять, как бороться с Йохауг
Шведcкая лыжница Эбба Андерссон поделилась мнением о предстоящем выступлении в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) и соперничестве с норвежкой Терезе Йохауг.
«Нужно сразу дать себе понять, что участие в гонке подразумевает стремление к победе в ней. В противном случае нет даже смысла выходить на старт.
Терезе теряет скорость в течение гонки? Это было известно и раньше. Вовсе не обязательно быть Эйнштейном, чтобы понять, как бороться с Йохауг», — приводит слова Андерссон Expressen.
Напомним, скиатлон в рамках шестого этапа Кубка мира в Лахти состоится сегодня, 23 января. Начало – 12:30 по московскому времени.
Сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева не выступит в гонке.
Источник: Наталья Непряева пропустит скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти
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