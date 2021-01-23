Льюис Хэмилтон прокатился на лыжах. Клебо оценил

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил видео, демонстрируя, как он прокатился на лыжах.



«Беговые лыжи… 2000 метров. Это одна из лучших тренировок, которые я провёл в последние годы. Чувствую себя сосредоточенным как никогда. Я так стремлюсь превратить своё тело в машину! Слежу за питанием, пью много воды, продолжаю придерживаться веганской диеты и стремлюсь обрести мир и спокойствие во всём, что делаю», — написал Льюис.

Льюис Хэмилтон прокатился на лыжах

Стоит отметить, что видео оценил норвежский лыжник Йоханнес Клебо.



«Здорово», — написал Клебо в комментариях под записью.

В 2020 году Хэмилтон завоевал уже седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.