Непряева — о шестом месте в скиатлоне на этапе КМ в Лахти: думала, может быть хуже
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Наталья продемонстрировала лучший результат среди российских лыжниц, финишировав шестой.
«На «классике» было достаточно хорошее самочувствие, но очень тяжело дался «конёк». В первую очередь ударило по мышцам. Но после такого перерыва после «Тур де Ски» не скажу, что это плохой результат. Конечно, он не удовлетворительный, но, если честно, думала, что может быть и хуже", — сказала спортсменка в эфире Матч ТВ.
Напомним, этап Кубка мира в Лахти проходит 23 и 24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне (Швеция) будет проходить с 29 по 31 января.
Норвежки заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — 6-я
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