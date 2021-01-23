Кирпиченко — о 18-м месте в скиатлоне в Лахти: одна из самых тяжёлых гонок в этом году

Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала выступление в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Яна финишировала 18-й.



«Сегодня, наверное, одна из самых тяжёлых гонок в этом году. Это последствия «Тур де Ски». Но, надеюсь, от старта к старту усталость пройдёт. Эстафета? Хотелось бы бежать классический этап. Но как поставят», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».



Напомним, весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежские лыжницы. Победу одержала Терезе Йохауг. Второй стала Хелене Марие Фоссесхолм. Хейди Венг финишировала третьей.

Лучший результат среди российских лыжниц показала Наталья Непряева, пришедшая к финишу шестой.

Этап Кубка мира в Лахти проходит 23 и 24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне (Швеция) состоится с 29 по 31 января.



Сборная Норвегии участвовала только в одном этапе Кубка мира — в Руке. Декабрьские этапы в Давосе и Дрездене норвежские лыжники пропускали. Планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира, но решение было изменено. При этом лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо до последнего сомневался, примет ли участие в этапе КМ в Лахти, и принял решение пропустить этап.