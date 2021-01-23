Юлия Ступак опустилась на третье место в общем зачёте Кубка мира

Американка Джессика Диггинс, ставшая пятой в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), на 167 очков оторвалась от ближайшей преследовательницы, американки Рози Бреннан. Отметим, что Бреннан в свою очередь обошла российскую лыжницу Юлию Ступак, которая теперь занимает третье место.



В топ-6 также входят Татьяна Сорина, занимающая четвёртое место, и Наталья Непряева (6-е).

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, одержавшая победу в скиатлоне, — на 11-м месте.

Лыжные гонки. Общий зачёт после скелетона на шестом этапе Кубка мира. Женщины

1. Джессика Диггинс – 991

2. Роси Бреннен (обе — США) – 824

3. Юлия Ступак (Россия) – 802

4. Татьяна Сорина (Россия) – 780

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 743

6. Наталья Непряева (Россия) – 715

11. Терезе Йохауг (Норвегия) – 431



Напомним, этап Кубка мира в Лахти начался 23-го и продлится до 24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета. Этап в Фалуне (Швеция) будет проходить с 29 по 31 января.