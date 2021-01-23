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Большунов упал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов упал перед выкатом на стадион в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. На одном из заключительных спусков упал также норвежец Ханс Кристер Холунд. Александр в итоге финишировал пятым, а Холунд — шестым.

Весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вторым стал Сьюр Рёт. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Лахти, Финляндия

Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.

1. Эмиль Иверсен — 1:10.18,4.

2. Сьюр Рёте — отставание 0,4

3. Пол Голберг (все – Норвегия) — +6,6

5. Александр Большунов (Россия) — + 20,9

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 28,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) — + 32,8

11. Денис Спицов (Россия) — +1.05,2

13. Алексей Червоткин (Россия) — +1.08,8

14. Евгений Белов (Россия) — +1.13,9

17. Иван Якимушкин ( Россия) — +1.30,6