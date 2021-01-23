Большунов — о падении в скиатлоне: возвращать долги будем на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал падение перед выкатом на стадион в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На одном из заключительных спусков россиянин и норвежец Ханс Кристер Холунд упали. Александр в итоге финишировал пятым.



«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали — без шансов. Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня не тот день, надеюсь, на чемпионате мира будет лучше. После «Тур де Ски» отдохнул, но пока состояние у меня не очень. Домой не ездил, был в Европе», — сказал Большунов в эфире Матч ТВ.

Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов — 5-й