Голберг заявил, что Большунов сам виноват в падении с Холундом

Бронзовый призёр скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал инцидент незадолго до финиша гонки.
Россиянин Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд, бежавшие в шестёрке лыжников, боровшихся за медали, упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.
Как и все норвежцы, Голберг встал на сторону соотечественника. Россияне считают, что Холунд уронил Большунова.
«Видел, что происходило. Большунов в том эпизоде наехал на Холунда», — приводит слова Голберга NRK.
Весь пьедестал стал в итоге норвежским. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вслед за ним финишировал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул Голберг. Большунов финишировал пятым, Холунд – шестым.
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