Иверсен: Большунову можно и в зеркало иногда смотреть, а не только на нас

Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен оценил инцидент незадолго до финиша гонки.

Россиянин Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд, бежавшие в шестёрке лыжников, боровшихся за медали, упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.

«Большунов вселяет страх, он медведь. Порой он очень противный, может наехать на тебя сзади. Что думаю о такой манере ведения гонки? Да ничего я об этом не думаю. Все, кто выходит на старт, должны соблюдать осторожность, но Большунов не из таких. Ему можно и в зеркало иногда смотреть, а не только на нас», — приводит слова Иверсена VG.