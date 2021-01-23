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Клебо: приятно, что мы поставили Большунова на место

Клебо: приятно, что мы поставили Большунова на место
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу соотечественника, Эмиля Иверсена, в скиатлоне на этапе Кубке мира в Лахти. Клебо не участвовал в гонке.

Норвежцы заняли весь подиум, россиянин Александр Большунов в результате инцидента незадолго до финиша гонки стал пятым. Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд, бежавшие в шестёрке лыжников, боровшихся за медали, упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.

«Судя по всему, парни в хорошей форме. И сегодня мы показали, что также можем победить Большунова. Он же был на голову выше всех без норвежцев. Приятно, что мы поставили его на место.

Иверсен сумел бы победить Большунова в спурте? Думаю, да. Ему пришлось бы непросто на финишной прямой против Эмиля. Там высокая скорость перед выходом на прямую, а это хорошо подходит Эмилю. Он бы наверняка победил, независимо от того был бы он первым или вторым на выходе на финишную прямую», — приводит слова Клебо Aftenposten.

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