Елистратов и Ивлиев завоевали золотые медали ЧЕ по шорт-треку в Гданьске

Российские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Гданьске (Польша).
На дистанции 1500 м победу одержал Семён Елистратов, серебряным призёром стал россиянин Денис Айрапетян. На той же дистанции у женщин первенствовала голландка Сюзанне Схюлтинг. Россиянка Софья Просвирнова завоевала бронзу.
На дистанции 500 м чемпионами Европы стали россиянин Константин Ивлиев и голландка Схюлтинг.
Шорт-трек. Чемпионат Европы. Гданьск, Польша
Мужчины. 1500 м
1. Семён Елистратов (Россия) – 2.18,384.
2. Денис Айрапетян (Россия) – 2.18,521.
3. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 2.18,561…
14. Константин Ивлиев (Россия) – 2.44,033.
500 м
1. Константин Ивлиев (Россия) – 40,779.
2. Пьетро Сигель (Италия) – 40,896.
3. Ицхак де Лаат (Нидерланды) – 41,056…
8. Денис Айрапетян (Россия) – 42,005…
11. Семён Елистратов (Россия) – 41,427.
Женщины. 1500 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 2.24,446.
2. Анна Зайдель (Германия) – 2.24,777.
3. Софья Просвирнова (Россия) – 2.25,468
500 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 43,317.
2. Наталья Малишевская (Польша) – 43,441.
3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 43,474.
4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 43,557…
6. София Просвирнова (Россия) – 44,369
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