Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Елистратов и Ивлиев завоевали золотые медали ЧЕ по шорт-треку в Гданьске

Российские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Гданьске (Польша).

На дистанции 1500 м победу одержал Семён Елистратов, серебряным призёром стал россиянин Денис Айрапетян. На той же дистанции у женщин первенствовала голландка Сюзанне Схюлтинг. Россиянка Софья Просвирнова завоевала бронзу.

На дистанции 500 м чемпионами Европы стали россиянин Константин Ивлиев и голландка Схюлтинг.

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Гданьск, Польша

Мужчины. 1500 м

1. Семён Елистратов (Россия) – 2.18,384.

2. Денис Айрапетян (Россия) – 2.18,521.

3. Шинки Кнегт (Нидерланды) – 2.18,561…

14. Константин Ивлиев (Россия) – 2.44,033.

500 м

1. Константин Ивлиев (Россия) – 40,779.

2. Пьетро Сигель (Италия) – 40,896.

3. Ицхак де Лаат (Нидерланды) – 41,056…

8. Денис Айрапетян (Россия) – 42,005…

11. Семён Елистратов (Россия) – 41,427.



Женщины. 1500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 2.24,446.

2. Анна Зайдель (Германия) – 2.24,777.

3. Софья Просвирнова (Россия) – 2.25,468

500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 43,317.

2. Наталья Малишевская (Польша) – 43,441.

3. Ксандра Велзебур (Нидерланды) – 43,474.

4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 43,557…

6. София Просвирнова (Россия) – 44,369