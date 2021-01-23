Холунд подчеркнул, что не считает виновным в падении ни себя, ни Большунова
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд назвал случившееся на повороте на последний спуск скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) несчастным случаем.
Россиянин Александр Большунов и Холунд, бежавшие в шестёрке лыжников, боровшихся за медали, упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.
«Это был несчастный случай. Никто не виноват. Расстроен, что так получилось», — приводит слова Холунда VG.
Холунд, как и его товарищи по сборной Норвегии, винили в случившемся исключительно Большунова.
Весь пьедестал стал в итоге норвежским. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вслед за ним финишировал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.
Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»?
Тренер сборной России сказал, что это был странный эпизод. И пригрозил ответом.
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