Холунд подчеркнул, что не считает виновным в падении ни себя, ни Большунова

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд назвал случившееся на повороте на последний спуск скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) несчастным случаем.

Россиянин Александр Большунов и Холунд, бежавшие в шестёрке лыжников, боровшихся за медали, упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.

«Это был несчастный случай. Никто не виноват. Расстроен, что так получилось», — приводит слова Холунда VG.

Холунд, как и его товарищи по сборной Норвегии, винили в случившемся исключительно Большунова.

Весь пьедестал стал в итоге норвежским. Победу одержал Эмиль Иверсен. Вслед за ним финишировал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.