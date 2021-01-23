Елена Вяльбе: на коньковую гонку промахнулись с парафином, но никого убивать не буду

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

В женской гонке на 15 км Наталья Непряева заняла шестое место, а Александр Большунов стал пятым в мужском скиатлоне на 30 км. Большунов до последнего спуска боролся за медали с пятью норвежцами, но не избежал падения.

«На коньковую гонку мы, видимо, промахнулись с парафином. Все ребята сказали, что лыжи ехали плохо. Но такое бывает. Очень жаль, но никого убивать не буду, как всегда. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Что касается женского скиатлона, то тот, кто должен был себя проявить, проявил.

Наталья сказала после гонки, что у неё в этом году конёк что-то вообще не идёт. Сказала ещё, как только поменяла лыжи, её ступор какой-то сковал, плюс ещё долго палку не могла надеть. А классику она шла, по её словам, не в полную силу, пока год у неё не очень яркий.

Возвращение на Кубок мира норвежцев, безусловно, хороший фактор. Соревноваться среди сильнейших всегда лучше и правильнее, понятнее для всех, чем без них. Понятно, что больше нравится, когда мы завоевываем медали, когда пять-шесть россиян в десятке, но, считаю, нашим ребятам лучше видеть норвежцев сейчас, понять, какие проблемы у нас есть, чтобы к чемпионату мира подойти с учетом соревновательных моментов вместе с лидерами», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Чемпионат мира пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта.