Иверсен: иностранцы должны радоваться, когда норвежцы не стартуют

Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен подвёл итоги гонки. Весь пьедестал заняли норвежцы. Вторым стал Сьюр Рёте, третьим — Пол Голберг. Сборная Норвегии пропускала этапы Кубка мира в декабре и «Тур де Ски».

«Приятно показать всем, что с норвежцами нужно считаться. Иностранцы жалуются, что мы не стартуем, а я считаю, что они должны этому только радоваться, учитывая то, как мы выступили сегодня. Мы выделяемся, и я горжусь этим, горжусь своей командой», — приводит слова Иверсена VG.

Напомним, за медали скиатлона в Лахти до последнего спуска боролись пятеро норвежцев и россиянин Александр Большунов. На повороте на последний спуск Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали, сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.