Иверсен: иностранцы должны радоваться, когда норвежцы не стартуют

Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен подвёл итоги гонки. Весь пьедестал заняли норвежцы. Вторым стал Сьюр Рёте, третьим — Пол Голберг. Сборная Норвегии пропускала этапы Кубка мира в декабре и «Тур де Ски».
«Приятно показать всем, что с норвежцами нужно считаться. Иностранцы жалуются, что мы не стартуем, а я считаю, что они должны этому только радоваться, учитывая то, как мы выступили сегодня. Мы выделяемся, и я горжусь этим, горжусь своей командой», — приводит слова Иверсена VG.
Напомним, за медали скиатлона в Лахти до последнего спуска боролись пятеро норвежцев и россиянин Александр Большунов. На повороте на последний спуск Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали, сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.
- 23 января 2021
-
21:36
-
21:22
-
20:44
-
20:33
-
20:19
-
19:58
-
19:46
-
19:26
-
18:05
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:22
-
16:55
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:14
-
14:43
-
14:23
-
13:45
-
13:25
-
13:11
-
12:43
-
11:39
-
10:51
-
09:13
-
00:41
-
00:28
- 22 января 2021
-
23:32
-
23:10
-
22:43
-
21:23
-
20:25
-
19:53