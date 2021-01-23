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Лыжный акробат Максим Буров одержал четвёртую кряду победу на этапах Кубка мира

Лыжный акробат Максим Буров одержал четвёртую кряду победу на этапах Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Россиянин Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования проходят в Москве. Это четвёртая подряд победа Бурова в сезоне-2020/2021.

Павел Кротов также вышел в суперфинал, но в итоге занял только шестое место.

В соревнованиях женщин первенствовала американка Винтер Винецки. Единственная россиянка в суперфинале Любовь Никитина стала четвёртой.

Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Москва
Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 126,24.
2. Кристофер Лиллис (США) – 116,74.
3. Ной Рот (Швейцария) – 103,54…
6. Павел Кротов (Россия) – 81,86…
8. Илья Буров (Россия) – 105,30…
12. Станислав Никитин (Россия) – 114,16.

Женщины

1. Винтер Винецки (США) – 94,11.
2. Лаура Пил (Австралия) – 92,72.
3. Марион Тено (Канада) – 90,59.
4. Любовь Никитина (Россия) – 88,12…
8. Анастасия Прыткова (Россия) – 79,69…
14. Есения Пантюхова (Россия) – 74,10.

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