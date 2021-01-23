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Лыжный акробат Максим Буров одержал четвёртую кряду победу на этапах Кубка мира

Россиянин Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования проходят в Москве. Это четвёртая подряд победа Бурова в сезоне-2020/2021.

Павел Кротов также вышел в суперфинал, но в итоге занял только шестое место.

В соревнованиях женщин первенствовала американка Винтер Винецки. Единственная россиянка в суперфинале Любовь Никитина стала четвёртой.

Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Москва

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 126,24.

2. Кристофер Лиллис (США) – 116,74.

3. Ной Рот (Швейцария) – 103,54…

6. Павел Кротов (Россия) – 81,86…

8. Илья Буров (Россия) – 105,30…

12. Станислав Никитин (Россия) – 114,16.

Женщины

1. Винтер Винецки (США) – 94,11.

2. Лаура Пил (Австралия) – 92,72.

3. Марион Тено (Канада) – 90,59.

4. Любовь Никитина (Россия) – 88,12…

8. Анастасия Прыткова (Россия) – 79,69…

14. Есения Пантюхова (Россия) – 74,10.