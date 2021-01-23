Скелетонист Евгений Рукосуев выиграл молодёжный чемпионат мира

Российский скелетонист Евгений Рукосуев одержал победу на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария), и получил личную квоту для участия во взрослом чемпионате мира того же сезона.

По сумме двух попыток Рукосуев опередил ближайшего преследователя, немца Феликса Кайзингера, на 0,12 секунды. Бронзовым призёром стал австриец Самюэль Майер.

Ещё один россиянин, Кирилл Валентинович, стал 17-м. Михаил Сюткин не вышел во вторую попытку.

Взрослый чемпионат мира в Альтенберге будет проходить с 5 по 14 февраля.

Скелетон. Молодёжный чемпионат мира. Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины

1. Евгений Рукосуев (Россия) – 2.16,63.

2. Феликс Кайзингер (Германия) – отставание 0,12.

3. Самюэль Майер (Австрия) – +0,71…

17. Кирилл Валентович (Россия) – +5,12.