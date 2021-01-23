Голберг назвал анекдотом намёки на командную тактику норвежцев, уронивших Большунова

Бронзовый призёр скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Пол Голберг ответил Александру Большунову и тренеру Юрию Бородавко, которые прямо и косвенно высказали предположение, что в падении лидера сборной России и Ханса Кристера Холунда в повороте на последний спуск виновата командная тактика норвежцев.

«Звучит как анекдот. Это невозможно воспринимать серьёзно. Они знают, что стоит на кону у каждого из нас. Что он просто там ляжет — это полная чушь. Печально, если они так считают, но не могу в это поверить», — приводит слова Голберга Dagbladet.

Большунов практически до финиша боролся за медали с пятью норвежцами. На повороте на последний спуск Александр и Ханс Кристер упали, влетели в заградительную сетку, сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд. Большунов стал пятым, Холунд — шестым.

Бородавко — о падении Большунова: не обвиняю норвежцев, но закрадываются сомнения